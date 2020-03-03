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В Украине введен карантин до 3 апреля из-за коронавируса

Вчера, 15:03 citynews.net.ua | Напечатать

 Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня решено запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.


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