Сборная Украины по футболу сыграет матчи с Францией и Польшей без зрителей

Товарищеский поединок между национальными сборными Франции и Украины на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, который запланирован на 27 марта текущего года (начало - в 21.00 по местному времени), состоится при пустых трибунах.

Деньги за уже приобретенные на эту встречу билеты будут возвращены.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, также без зрителей пройдет еще один мартовский матч Польша - Украина (31-го числа) в Хожуве.

Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20.45 по местному времени), состоится при пустых трибунах.

Соответствующее решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе - футбольных матчей, приняло польское правительство.