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ООС: Украинские военные уничтожили обстрелявших автомобиль террористов

Вчера, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в пресс-ценре ООС, обстрел украинских солдат российскими оккупантами с применением ПТРК в районе населенного пункта Пески не мог остаться без ответа со стороны наших военных.

Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций.

Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который взорвал автомобиль с украинскими военными. По позициям противника, с которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, по результатам которых, вся огневая активность противника была прекращена. Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать — один оператор был убит, другой тяжело ранен.

После окончания боя, противник начал вывозить убитых и раненых.

Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести.

Традиционно прикрывающиеся во время обстрелов мирными жителями русские террористы, сразу после уничтожения боевиков, сообщили об обстреле жилых домов украинской армией — эта тактика является обычной для «храбрых русских солдат» уничтожающих население Донбасса своими обстрелами.


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