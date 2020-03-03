В Луганске запытали и убили семью владельца ювелирного магазина «Изумруд»

Семья владельца ювелирного магазина «Изумруд» убита в оккупированном Луганске. Перед смертью людей пытали а потом застрелили выстрами в упор.

7 марта в Луганске были убиты директор ювелирного магазина «Изумруд» Галина Окова и члены ее семьи. Женщина не вышла на работу и не отвечала на звонки, охранник и сотрудница магазина поехали к ней домой, где на пороге дома, увидели ее мужа лежащего в луже крови.

«На месте происшествия были обнаружены тела

Окова Иван Степанович, 1943 г.р. - владелец сети, застрелен в висок

Окова Галина Митрофановна, 1945 г.р. - огнестрел

Солодухина Наталья, 1972 г.р. - огнестрел, председатель наблюдательного совета "Изумруда"

Солодухин Никита, 1992 г.р. - огнестрел, совладелец

Также сообщают о имеющихся у жертв ножевых ранениях.

Убийцы перелезли через забор дома семьи ювелиров в частном секторе по ул. Братьев Палкиных.

По предварительным данным, это дело все той же ОПГ, которая перед этим ограбила владельцев других ювелирок — 24 ноября прошлого года ограбили дом на ул. Матросова (частный сектор за ЛНУ им. Т. Шевченко) и 14 декабря дом в Малой Вергунке.