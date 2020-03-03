13 марта Лисичанск может остаться без воды

Луганское энергетические объединение готовоится обесточить все объекты КП «Лисичанскводоканал». Причина — задолженность за текущее потребление электроэнергии в 988 тыс гривень. Об этом сообщили в пресс-службе ЛЭО.

«В связи с тем, что «Лисичанскводоканал» не выполняет свои договорные обязательства своевременно платить за распределение электрической энергии, руководство водоканала и мэр Лисичанска Сергей Шилин всячески игнорируют любые обращения энергетиков оплатить услугу по распределению за март месяц 2020 года, ООО «ЛЭО» вынуждено принять категорические меры, а именно стопроцентное обесточивание объектов «Лисичанскводоканал» 13 марта 2020.

В ответ на заявления главы города об отсутствии текущего долга, сообщаем — вы ошибаетесь, долг на сегодня составляет 988 089 гривень» — говорится в сообщении.