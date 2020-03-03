Российские террористы маскируют танки и держат артиллерию в районах вблизи линии соприкосновения

По данным украинской разведки, российские террористы нарушают минские договоренности, а именно находятся в районах вблизи линии соприкосновения и маскируют боевые позиции с запрещенным вооружением.

Как сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, по информации Главного управления разведки российско-оккупационные войска наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

При этом проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в том числе РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших определенных минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

В Минобороны отмечают, что в тоже время российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.