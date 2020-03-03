За 2 месяца плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 944 млн грн налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-феврале 2020 плательщики Луганщины уплатили в сводный бюджет 943,9 млн гривень. Это на 46,6 млн больше, чем в январе-феврале 2019 года.

В частности, в государственный бюджет казну поступило 404, млн гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 3,1 млн гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 127,1млн гривен налога на доходы физических лиц; 182,9 млн гривень налога на добавленную стоимость; 10,3 млн гривень налога на прибыль предприятий; 3,7 млн гривень акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 502,3 млн гривень.