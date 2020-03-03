В Украине 10 марта упал курс гривни к евро и доллару

Национальный банк украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 28,23 (на 6 марта — 27,69 гривни).

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,81- 25,48 гривны. Евро покупают по 27,90 гривны, продают по 28,83 гривны.

На «черном» рынке доллар торгуется по 25,23 — 25,69 гривны, евро — 28,27 — 28,99 гривны.

Приватбанк установил такие курсы покупки/продажи валют на 10 марта:

EUR 27.85 / 29.33

USD 24.90 / 25.78

RUB 0.300 / 0.36

Ощадбанк:

USD 24.50 / 25.10

EUR 27.20 / 28.30

RUB 0.230 / 0.38

Райффайзен Банк Аваль

USD 24.70 / 25.15

EUR 27.40 / 28.80

RUR 0.360 / 0.380