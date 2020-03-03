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С 7 марта жителей оккупированных Луганска и Донецка с симптомами гриппа не будут пропускать на украинскую территорию

Сегодня, 17:15 citynews.net.ua | Напечатать

 В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07.00 7 марта 2020 вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ.

Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущению занесения коронавируса на территорию Украины.

При этом, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих из временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять эпидемию под контроль за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов.


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С 7 марта жителей оккупированных Луганска и Донецка с симптомами гриппа не будут пропускать на украинскую территорию » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня