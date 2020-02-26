В Лисичанске объявили призыв в армию для граждан 2002 года рождения

Военный комиссар Лисичанского городского военного комиссариата объявил о призыве на срочную воинскую службу в украинскую армию. Соответствующий приказ опубликован на сайте городского совета.

Призыву на срочную военную службу подлежат все граждане 2002 года рождения, которым исполнится 18 лет, а также граждане, родившиеся в 1993–2001 годах, у которых закончилась отсрочка от призыва, или не призванные ранее на срочную военную службу при разных обстоятельствах, проживающих на территории Лисичанска, Новодружеская, Приволья и населенных пунктах Попаснянского района, подконтрольных украинской власти.

Граждане, уклоняющиеся от призыва и не являющиеся по повестке в военный комиссариат, несут ответственность согласно законодательству.

Текст приказа:

ВИТЯГ З НАКАЗУ

військового комісара

Лисичанського міського військового комісаріату

(з адміністративно-господарської діяльності)

23.01.2020 м. Лисичанськ № 30

Про призов громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2020 року

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента України від 16.01.2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу в Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.

Явці на призовну дільницю Лисичанського міського військового комісаріату для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 2002 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у 1993-2001 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин, які проживають на території м. м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля та населених пунктах Попаснянського району, підконтрольних українській владі.

На виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента України від16.01.2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» наказую:

1. Усім громадянам, які підлягають призову на строкову військову службу, прибути на призовну дільницю м. Лисичанська за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 22, у встановлений час з документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути до

Лисичанського міського військового комісаріату у десятиденний строк з дня початку призову на строкову військову службу, а саме до 10 квітня 2020 року, та мати при собі документи, які посвідчують особу.

2. Усім особам призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу, і які тимчасово перебувають на території м. м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля та Попаснянського району, негайно повернутися до місця постійного проживання та з¢явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, відкликати призовників з відряджень та забезпечити своєчасне прибуття їх на призовну дільницю.

4. Громадяни, які ухиляються від призову і не з¢являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством .

Військовий комісар

Лисичанського міського військового комісаріату

майор о/п А.ВІННІК

Згідно з оригіналом

Заступник військового комісара -

начальник відділення комплектування

Лисичанського міського військового комісаріату

капітан В. КОСМАН