В Украину не пустили экс-солиста любимой группы луганских сепаратистов

Как сообщили в пограничной службе, рейсом «Рига — Киев» в Укиану прибыл пассажир, по которому сработала база данных. В ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что этот певец недавно гастролировал в оккупированном Донецке.

По данным Украинской правды, музыкантом оказался бывший солист российской группы «Лесоповал», сейчас сольный исполнитель Сергей Куприк.

По информации CityNews Сергей Куприк гастролировал не только в Донецке — 1 марта он выступил и в оккупированном Луганске, развлекая террористов своими песнями. При этом в Луганске Куприк выступает регулярно с 2016 года, а следующий концерт запланирован на май месяц.

Другой деятель культуры и искусств РФ прибыл в Киев рейсом из Братиславы. В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки.

Пересечь государственную границу российскому флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что он посещал территорию оккупированного полуострова АР Крым.