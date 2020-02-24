Европарламент запланировал рассмотрение вопроса об имплементации минских соглашений

Европейский парламент на следующей неделе запланировал рассмотрение вопроса о реализации минских соглашений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект повестки дня евроинститута.

Обсуждение вопроса имплементации минских соглашений запланировано на мартовской сессии Европарламента в Страсбурге - 10 марта после 15 часов по местному времени.

В частности, ожидается заявление вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на тему "Пять лет имплементации минских соглашений, дорожная карта от войны к миру".