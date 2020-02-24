Обмененному Зеленским террористу по списку «узников ДНР» объявлено подозрение в пытках украинцев

Следователи объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинскому гражданину, уличенному на истязании соотечественников во время содержания в так называемой «ДНР».

Как сообщает пресс-служба СБУ, этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого «МГБ ДНР» на территории бывшего завода «Изоляция», что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этой тюрьме.

В СБУ не называют фамилию подозреваемого, но узник российских террористов Станислав Асеев сразу после обмена заявил, что освобожденный Зеленским под видом «узника ДНР» Евгений Бражников сотрудничал с террористами и избивал других заложников.

«Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто, находясь в камере, он бил и унижал людей, потому что им это было в кайф.

Во время последнего обмена, «как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе. Только военные спасли его от самосуда», — сказал он.

Также Станислав Асеев заявил, что дал показания об этих людях Офису генпрокурора и СБУ. «Мое заявление зарегистрировали, но никакого ответа пока не получил. Меня не вызывают на допросы, не допрашивают как свидетеля. Абсолютная тишина. Я не знаю, принимаются ли какие-то меры по этим людям», — добавил Асеев.

В СБУ утверждают что доказательную базу собрано в результате проведенных допросов потерпевших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБ Украины получены доказательства совершения им особо тяжких преступлений.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации «ДНР», которые будут приобщены к делу.

«Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.