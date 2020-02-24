Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что автоматически влечет за собой отставку всего правительства. «За» проголосовали 353 депутата.

Президент Владимир Зеленский сказал в Раде, что Кабмин Гончарука добился многих результатов, однако украинцам это мало.

«Не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки», — сказал президент.

Он добавил, что есть впечатление, что экономика «брала разгон, но споткнулась и рискует проехаться лицо по земле».

Сам Гончарук, выступая с трибуны парламента, сказал, что его правительство перекрыло много коррупционных схем, из-за чего, по его словам, подверглось дискредитации в СМИ.