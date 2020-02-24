Премьер-министру Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук намерен уйти в отставку: его заявление об этом показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде. Об этом сообщает Лига.net.

«Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины», — написал он 3 марта в обращении к парламенту.

Вместо Гончарука во фракции Слуги народла предлагают назначить Дениса Шмыгаля — нынешнего вице-премьера и министра развития громад. В 2018 году он работал в холдинге ДТЭК Ахметова как директор Бурштынской ТЭС.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах стал губернатором Ивано-Франковской области, затем получил нынешнюю должность.

В соответствии с Законами Украины, вместе с Премьер-министром в отстваку уходит весь Кабмин — до назначения новых руководителей все министры получают приставку «исполняющий обязанности».

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» уверена, что в Верховной Раде будет необходимое количество голосов за отставку правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.



