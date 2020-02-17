В Донецкой области безработная подделывала справки для получения помощи от горсовета

В Донецкой области женщина подделывала справки о получении доходов с целью получения государственной социальной помощи для малообеспеченных семей, что нанесло ущерб на сумму свыше 190 тыс. гривень.

Как сообщает прокуратура Донецкой области, константиновской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч. Ч.1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельных документов) и ч. Ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины" , - говорится в сообщении.

В течение 2014-2019 годов 34-летняя местная жительница, не имея официального места работы, самостоятельно производила поддельные справки о полученных ею доходах на одном из местных предприятий, которые подавала в Управление социальной защиты населения Константиновского городского совета с целью получения государственной социальной помощи для малообеспеченных семей.

Вследствие умышленных преступных действий правонарушителя местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 190 тыс. грн.

В настоящее время досудебное расследование завершено.