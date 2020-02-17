Чтобы ликвидировать пожар под Северодонецком спасателям пришлось задействовать 3 единицы техники

В Луганской области спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе. Чтобы справиться с огнем пришлось поратить более двух часов.

3 марта в 01:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре п в селе Боброво, Северодонецкого горсовета.

Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что на частном дворе горят летняя кухня, две хозяйственные постройки и сеновал. Учитывая масштаб и обстоятельства пожара, для ликвидации привлекались дополнительные силы и техника.

Пожар на площади 111 кв. м локализован в 2:26 и ликвидирован в 4:50.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 7 пожарных и 3 единицы пожарной техники.