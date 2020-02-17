В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое, Крымское и Новотошковское из минометов

2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Российские террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области около 8-9 утра зафиксирован огонь в поселке Золотое-4, где произошла перестрелка с российскими боевиками в районе улицы Вторая Вольная.

Чуть позже российские террористы обстреливали позиции ВСУ врайоне Золотого из 120 мм минометов и РПГ.

В районе Новотошковского и Крымского боевики обстреливали украинских военных из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области было зафиксировано семь обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм;

в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новомихайловка - из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 02 марта, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевое поражения.

С начала суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".