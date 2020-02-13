Украинские паралимпийцы вернулись рекордсменами с чемпионата мира по легкой атлетике

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями умственного и физического развития стала первой на чемпионате мира, который только что завершился в польском городе Торун.

Всего, как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины, украинские паралимпийцы завоевали 16 медалей, среди которых 10 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая.

Все спортсмены национальной сборной привезли в Украину высокие награды: 7 спортсменов из 10 завоевали золотые медали, из них 5 - мультимедалистов

Это уникально высокий результат национальной команды на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями умственного и физического развития в помещении.

Наибольшее количество наград завоевали Людмила Данилина - 4 золотые и 1 серебряная медали и Юлия Шуляр - 4 золотые медали.