29 февраля в Попасной провели городской Фестиваль Вареников. В организации фестиваля приняли активное участие детская школа искусств, гимназии и коммунальные предприятия.

Особую благодарность от жителей города и городского совета за помощь в организации и творческий подход, поддержку и развитие украинских традиций получили КП «СКП», ООО «Елитжитлком», Детская школа искусств, Попаснянский МСЗ «Возрождение», ПМПЗОВ «Салют» и Попаснянский отдел полиции.

Колодий или Масляна - праздник окончания зимы и начала весны известен почти всем европейским народам, хотя и с разными названиями. В Украине христианская церковь привязала его к неделе перед Великим постом, но традиции отмечать его остались практически неизменными.

Во время празднования жители Попасной могли попробовать традиционные украинские вареники со всевозможными начинками, настоящую украинскую кухню восточных областей и конечно же веселье в честь окончания зимы.

Фото: Исполком Попаснянского городского совета