Российские террористы подбили из ПТРК автомобиль в Луганской области: 1 солдат погиб, 4 ранено

Сегодня, 1 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое (между Счастьем и Станицей Луганской), российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевые травмы. Всех раненых и травмированных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарных медицинских учреждений и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Учитывая, что расстояние до военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не спеша обученная вчерашняя гражданский человек.