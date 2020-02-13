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Сергей Жадан и детские писатели едут в школы и библиотеки Луганской области

Вчера, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

3 марта в 18:00 в Луганской областной библиотеке в Старобельске состоится открытая встреча в рамках литературного тура «Читай-пиши»: в Луганскую область приедут Сергей Жадан и детские писатели Маша Сердюк, Саша Дерманский и Мария Артеменко. На встречу также приедут дети соседних сел Бондарева и Садки.

На встрече речь пойдет, прежде всего, о современной украинской детской литературе. Писатели предлагают поговорить о том, как приучить детям любовь к чтению, как чтение сближает родителей и детей, что наши дети ищут в книгах и каких изменений требует школьная программа по литературе, чтобы стать ближе к детям. А еще на этих встречах гости расскажут детям и взрослым, как писать рецензии на литературные произведения интересно, глубоко и увлекательно, и — как снимать крутые видеоблоги.

Тур «Читай-пиши» приурочен к одноименному конкурсу ученических отзывов на литературные произведения, «Читай-пиши», который второй год подряд проводят БФ Сергея Жадана, Украинский институт книги и проект поддержки детского чтения BaraBooka. Участие в конкурсе могут принимать дети 10-17 лет Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Для этого нужно написать или снять видео с короткой рецензией на прочитанную книгу украинского автора или авторки  (лучше всего — современных), заполнить анкету и отправить ее на конкурс. Все подробности можно найти на странице конкурса «Читай-пиши» в Фейсбук или в Инстаграм.

На встречах дети смогут распросить гостей, на что обращать внимание, когда читаешь, и как рассказывать о книгах так, чтобы другим тоже хотелось прочитать.

Победители конкурса попадут на Книжный Арсенал (20-24 мая) — самую книжное событие года — и пообщаются с известными литераторами и литераторками. Также подарками станут планшеты, камеры моментальной печати и книги от издательств «Утро» и «Фабула». Работы оценивают известные украинские писатели, писательницы и критики Сергей Жадан, Андрей Курков, Анастасия Музыченко, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Маша Сердюк, Ирина Славинская, Евгений Стасиневич, Татьяна Стус, Галина Ткачук, Анна Улюра.

В марте писатели также побывают в Донецкой и Харьковской области.

Полное расписание тура детских писателей по Луганской области:

3 марта

  • 10.00 — встреча со школьниками Рубежного в школе № 4 (событие только для учащихся и учителей этой школы).
  • 12.00 — встреча в Лисичанский библиотеке № 1 для детей (событие для учащихся и учителей этой школы)
  • 18.00 — ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА в Луганской областной библиотеке в Старобельске.

4 марта

  • 9.30 — встреча с учениками Петровской школы 1-3 ступеней с. Веселое Старобельского района (для учащихся и учителей этой школы)
  • 12.30 — Встреча с учениками школы-гимназии в Старобельске (для учащихся и учителей этой школы)

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