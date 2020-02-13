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С 1 марта выехать в Россию можно только по загранпаспорту

Вчера, 16:02 citynews.net.ua | Напечатать

Пересечение границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории является нарушением законодательства Украины.

Несмотря на это сегодня распространена практика, когда отдельные жители временно оккупированной территории, попадают на территорию Российской Федерации через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории, после чего осуществляют въезд на территорию Украины через пункты пропуска на государственной границе Украины с Российской Федерацией (в частности, пункт пропуска «Меловое»).

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины «О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией» от 18 декабря 2019 № 1056, с 1 марта 2020 года пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

Таким образом с 1 марта 2020 года граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находятся на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ТОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Граждане Украины, ранее выехавшие за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.


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