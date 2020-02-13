Высший совет правосудия и Слуга Народа блокируют судебную реформу

Сейчас судебная реформа заблокирована в связи с позицией Высшего совета правосудия (ВСП). Единственный способ сдвинуть процесс - внести новый законопроект, в котором сузить полномочия так, чтобы она своими действиями не могла блокировать создание конкурсной комиссии для отбора судей в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и этической комиссии. Об этом рассказали Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE, Галина Чижик, експертка Центра противодействия коррупции, и Екатерина Бутко, представитель ВОО «Автомайдан», на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре.

Действующий закон №193-9 (проект закона №1008) был внесен Владимиром Зеленским в первый день работы новой Верховной Рады и вступил в силу в ноябре 2019 года. Он предусматривает перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и, частично, Высшего совета правосудия.

Общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE , Центр политико-правовых реформ, Transparency International и Автомайдан призывают Президента Зеленского немедленно инициировать изменения в законодательство, которые позволят запустить реальную судебную реформу в Украине.

Первый вопрос, что привело к блокированию реформы, запущенной законом - принятое ВСП положение о конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей.

«Положение о конкурсе в ВККС, которое принято Высшим Советом правосудия, не соответствует закону и фактически нивелирует роль международных экспертов, о чем международные эксперты прямо указывали в письме к ВСП, и неоднократно. По этой причине они не хотят делегировать своих представителей, чтобы своей легитимностью НЕ прикрывать то, что ВСП собирается сделать с судебной реформой.

Офис Президента сообщил на официальном сайте о том, что во исполнение закона международные эксперты делегировали своих представителей - то есть, признали, что закон выполнен со стороны международных экспертов в полной мере. На это Высший совет правосудия заявил, что это якобы не те международные организации, не те эксперты, и они не будут делегировать в этическую комиссию своих представителей», - рассказал Михаил Жернаков.

«Свою добропорядочность и эффективность международные эксперты подтвердили во время отбора судей Высшего антикоррупционного суда, и именно этих экспертов предложил привлечь Владимир Зеленский», - отметила Галина Чижик.

Вследствие этой ситуации сорван срок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, дальнейшее внедрение закона заблокировано.

Второй проблемный вопрос - создание этической комиссии, которая должна очистить сам Высший совет правосудия от членов с сомнительной репутацией.

«Если этическая комиссия начнет свою работу, по нашим оценкам, не менее трети членов ВРП будут уволены... Сейчас предусмотрено, что этическая комиссия состоит из 6 членов: трех международных экспертов и трех членов ВСУ. Именно это полномочия использует Высший совет правосудия, чтобы блокировать создание этической комиссии - они просто не делегируют своих представителей в состав комиссии, заявляя, что ни один из членов ВСП не выразил желания», - рассказала Галина Чижик.

Активисты говорят, что единственный способ сдвинуть с места судебную реформу - принять новый закон, который лишит Высший совет правосудия возможности блокировать процессы.

В нем нужно предусмотреть, что конкурсная комиссия, которая избирает членов Высшей квалификационной комиссии судей, сама будет определять правила конкурса. «Комиссия не должна зависеть в вопросах проведения конкурса от Высшего совета правосудия, так как в ВСП есть интерес получить ручную и контролируемую ВККС, не будет препятствовать ВСП назначать контролируемых судей», - отметила Галина Чижик.

Во-вторых, новый закон должен изменить состав этической комиссии и обеспечить гарантию ее создания, даже если члены ВСП выступают против.

По словам активистов, разрешение ситуации зависит от политической воли президента Владимира Зеленского, он является основным ответственным за судебную реформу.

«Мы призываем президента вмешаться, не делать вид, что с предыдущим судебным законом все завершилось, а отстоять его и внести законопроект, который разблокирует судебную реформу - устранив препятствия со стороны ВСП и наконец запустив судебную реформу такой, какой она разрабатывалась. Не внося новый закон и не разблокируя судебную реформу, он сознательно или нет подыгрывает судебной власти», - отметила Екатерина Бутко.

Никаких законодательных препятствий для внесения такого проекта закона нет.

«Возможно, кто-то начнет говорить, что сейчас рассматривается законопроект о земле, поэтому этот законопроект не может быть принят. Но президент может созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на которое вынести на рассмотрение это единственный вопрос - разблокировку судебной реформы», - говорит Екатерина Бутко.

«Очень вероятно, что пока законопроект пройдет комитеты, процесс с землей уже завершится. Поэтому сейчас ничего не мешает президенту внести этот законопроект, и мы еще раз призываем его это сделать», - добавил Михаил Жернаков.

Михаил Жернаков отметил также, что позиция председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народного депутата от «Слуги народа» Андрея Костина, повторяет позицию Высшего совета правосудия - ссылаясь на его комментарий во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс» 25 февраля.

«На вопрос, кто блокирует судебную реформу - потому что он сказал, что она заблокирована - он один в один повторил позицию Высшего совета правосудия о том, что это не ВСП, а международные эксперты виновны в срыве судебной реформы ... Мы надеемся, что это недостаточная осведомленность, а не сознательная политика партии «Слуга народа», - рассказал Михаил Жернаков.