» » В Краматорске у работников исправительной колонии отбирали премии в пользу начальства

В Краматорске у работников исправительной колонии отбирали премии в пользу начальства

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении заместителю начальника Государственного учреждения «Селидовская исправительная колония (№82)» и главному бухгалтеру в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Руководство исправительной колонии ввело схему вымогательства денег от подчиненных работников за несоздание искусственных препятствий в прохождении службы. В частности, главный бухгалтер учреждения, действуя в сговоре с другими лицами, в течение длительного времени насчитывала работникам премии к заработной плате.

После получения зарплат, под угрозой мероприятий админвлияния, работники должны были возвращать деньги наличными в размере начисленной премии. Полученные таким образом средства руководство распределяло между собой. Задокументировано несколько фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды.

 

В рамках расследования уголовного производства проведено 5 санкционированных обысков в колонии и по месту жительства должностных лиц. Обнаружена и изъята компьютерная техника, другие материальные ценности, средства мобильной связи и документы, связанные с оплатой труда, черновые записи, а также денежные средства.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, а также об отстранении работников от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность других должностных лиц учреждения к совершению преступления.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:14

Высший совет правосудия и Слуга Народа блокируют судебную реформу

Сегодня, 13:18

В Краматорске у работников исправительной колонии отбирали премии в пользу начальства

Сегодня, 10:04

У Зеленского оставили без денег и поддержки Суспільне телебачення Украины

Сегодня, 09:54

Российские террористы 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - 1 боец погиб

Вчера, 17:38

В Харькове полиция задержала 53 человека после массовой драки на рынке Барабашово

Вчера, 17:32

Стали известны лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко 2020

Вчера, 14:39

На КПВВ в Луганской и Донецкой областях пограничники будут искать больных

Вчера, 12:17

В Луганской области грунтовые воды подтопили 10 домов в селе Боровское 

Вчера, 10:42

Очередное заседание в Минске: Россия игнорирует призывы к прекращению огня и открытие новых КПВВВ в Луганской области

Вчера, 10:33

Дети из прифронтовых городов Донбасса получат стипендию от Кабмина

Вчера, 09:54

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое, Орехово и Новотошковское

26-02-2020, 17:14

Центр Разумкова опубликовал данные опроса про войну с Россией, Крыме и Донбассе

Новости Украины:

26-02-2020, 14:28

Под офисом Зеленского мужчина совершил самосожжение в знак протеста

25-02-2020, 12:21

В Одессе из-за сильного ветра без света 224 населенных пункта, повреждено более 100 автомобилей

24-02-2020, 16:09

В Одессе дерево убило женщину

24-02-2020, 13:02

Под Киевом пьяный отец избил 7-месячную дочь до сотрясения мозга

20-02-2020, 13:34

В Одессе более 300 человек обеспечили лечением гепатита С за счет бюджета города

19-02-2020, 15:03

В Киеве запретят движение грузовых автомобилей по мосту Патона

19-02-2020, 11:19

Автобус «Одесса-Киев» столкнулся с грузовиком - 18 человек пострадали

17-02-2020, 08:19

Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе - 1 человек погиб

14-02-2020, 16:21

Пошаговый детейлинг: инструкция для новичков

13-02-2020, 14:52

В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

13-02-2020, 13:58

В Одессе пройдет открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black&White Music»

13-02-2020, 12:02

40% судей Киевской области не соответствуют по крайней мере одному критерию добропорядочности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 



^Наверх

 

В Краматорске у работников исправительной колонии отбирали премии в пользу начальства » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня