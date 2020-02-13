У Зеленского оставили без денег и поддержки Суспільне телебачення Украины

Исполнительная служба Минюста наложила арест на счета Суспільного. Причина ареста — в судебном разбирательстве по долгам государственной Национальной телекомпании Украины образовавшимся еще во время президентсва Януковича, но впоследствии перешедших «по наследству» к новому юрлицу.

Об этом говорится в сообщении Суспільного.

Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Суспільного.

18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительном производстве по взысканию с Общественного долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс».

Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с «Евроньюс» началась 2010 года еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Сейчас арест счетов уже делает невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA:ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA:Украинское радио, UA Радио Луч и UA:Радио Культура).

Уже неделю Общественный вещатель обращается за помощью к Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерства юстиции Украины, однако не получает ответа и поддержки со стороны государства.

Мы осознаем, что даже при покрытии расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию «Евроньюс». Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год Общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн. Таким образом, реализация годового плана деятельности телерадиокомпании будет невозможной. Общественное снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение.

В сложившейся ситуации, Общественный вещатель дальше обращается в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, телерадиокомпания должен заплатить дополнительно.

Команда Общественного обращает внимание общественности на то, что создание независимого телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов - невозможно, а отсутствие помощи со стороны государственных органов в решении этой проблемы приведет к полной остановке общественного вещания в Украине.