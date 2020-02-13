Российские террористы 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - 1 боец погиб

27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Терроисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в Новотошковском и рядом с поселком Золотое, где боевики применили 120 мм минометы.

В Донецкой области были зафиксированы три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов; неподалеку Старогнатовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.