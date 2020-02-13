» » В Харькове полиция задержала 53 человека после массовой драки на рынке Барабашово

В Харькове полиция задержала 53 человека после массовой драки на рынке Барабашово

Сегодня, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове 27 февраля, на рынке «Барабашово» произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

Открыто дело по статье о массовых беспорядках

Вмешавшаяся в конфликт полиция задержала 53 человека по факту столкновений на рынке «Барабашово» в Харькове.

Как сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области, по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

«В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям.

Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили», — сообщили в полиции.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:38

В Харькове полиция задержала 53 человека после массовой драки на рынке Барабашово

Сегодня, 17:32

Стали известны лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко 2020

Сегодня, 14:39

На КПВВ в Луганской и Донецкой областях пограничники будут искать больных

Сегодня, 12:17

В Луганской области грунтовые воды подтопили 10 домов в селе Боровское 

Сегодня, 10:42

Очередное заседание в Минске: Россия игнорирует призывы к прекращению огня и открытие новых КПВВВ в Луганской области

Сегодня, 10:33

Дети из прифронтовых городов Донбасса получат стипендию от Кабмина

Сегодня, 09:54

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое, Орехово и Новотошковское

Вчера, 17:14

Центр Разумкова опубликовал данные опроса про войну с Россией, Крыме и Донбассе

Вчера, 14:36

Российские террористы возобновили обстрелы из жилых районов на оккупированных территориях Луганска и Донецка

Вчера, 14:28

Под офисом Зеленского мужчина совершил самосожжение в знак протеста

Вчера, 11:16

В Луганской области СБУ обнаружила тайник со снарядами и противотанковыми минами весом 42 кг тротила

Вчера, 09:52

В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из минометов

Новости Украины:

Вчера, 14:28

Под офисом Зеленского мужчина совершил самосожжение в знак протеста

25-02-2020, 12:21

В Одессе из-за сильного ветра без света 224 населенных пункта, повреждено более 100 автомобилей

24-02-2020, 16:09

В Одессе дерево убило женщину

24-02-2020, 13:02

Под Киевом пьяный отец избил 7-месячную дочь до сотрясения мозга

20-02-2020, 13:34

В Одессе более 300 человек обеспечили лечением гепатита С за счет бюджета города

19-02-2020, 15:03

В Киеве запретят движение грузовых автомобилей по мосту Патона

19-02-2020, 11:19

Автобус «Одесса-Киев» столкнулся с грузовиком - 18 человек пострадали

17-02-2020, 08:19

Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе - 1 человек погиб

14-02-2020, 16:21

Пошаговый детейлинг: инструкция для новичков

13-02-2020, 14:52

В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

13-02-2020, 13:58

В Одессе пройдет открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black&White Music»

13-02-2020, 12:02

40% судей Киевской области не соответствуют по крайней мере одному критерию добропорядочности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 



^Наверх

 

В Харькове полиция задержала 53 человека после массовой драки на рынке Барабашово » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня