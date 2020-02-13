В Харькове полиция задержала 53 человека после массовой драки на рынке Барабашово

В Харькове 27 февраля, на рынке «Барабашово» произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

Открыто дело по статье о массовых беспорядках

Вмешавшаяся в конфликт полиция задержала 53 человека по факту столкновений на рынке «Барабашово» в Харькове.

Как сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области, по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

«В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям.

Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили», — сообщили в полиции.