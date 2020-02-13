Стали известны лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко 2020

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре объявил лауреатов премии 2020 в 6 номинациях: литература, музыкальное искусство, визуальные искусства, публицистика / журналистика, киноискусство и театральное искусство. В этом году Комитет попытался выбрать именно те произведения, которые отражают новаторскую, современную, актуальную украинскую культуру.

«У меня нет претензий к результатам предыдущей каденции Комитета - это была честная работа. Но так исторически сложилось, что премия стала «медалькой», которая важна прежде всего для того, кто ее получает, и предоставлялась за совокупность заслуг в течение жизни. Этим составом мы решили, что Шевченковская премия должна не просто отмечать кого достойного, но и показывать культурному сообществу и обществу, какие тенденции, тренды, явления в культуре, по нашему мнению, магистральными, перспективными, новаторскими - тем, что должно определять лицо Украинские культуры завтра», - рассказал Юрий Макаров, председатель Комитета Национальной премии имени Тараса Шевченко.

В номинации «Литература» лауреатами стали Марианна Кияновская с книгой стихов «Бабий Яр. Голосами» и Тарас Прохасько со сборником эссе «Да, но ...». Они были выбраны наиболее достойными среби более чем 40 претендентов.

«Книга Марианны Кияновской является знаковой, так как касается трагические событий нашей истории. Это попытка работы с травмой, ответами на эту травму. Эта книга выглядит актуальной в контексте дискуссий о мемориала «Бабий Яр». .. Книга эссе Тараса Прохасько является образцом очень индивидуального письма, которое рассказывает о материке традиционной галицкой украинской культуры довоенного и межвоенного времени. Он обращает внимание на мелкие детали, которые характеризуют наше восприятие и традиции, которые мы в значительной степени теряем», - рассказала Тамара Гундорова, заместитель председателя Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко.

В номинации «Музыкальное искусство» победителями стали этно-хаос группа «ДахаБраха» с альбомом «Путь» (2016). «Это проект, который широко говорит об Украине в мире, и до недавнего времени был известен за рубежом возможно даже больше, чем у нас. Это заслуженная награда и ее следовало бы вручить еще 10 лет назад, но было непонятно, как оценивать это искусство, потому что это синтез самых разных направлений ... Премия «оживает» и впускает в себя то, что давно надо было впустить. Но классическая музыка от этого не окажется под угрозой », - отметила Любовь Морозова, членкиня Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Среди композиторов академической музыки, среди кандидатов не было тех, кто по формальным признакам мог пройти в финал: это были произведения, написанные очень давно.

В номинации «Визуальные искусства» победил художественный проект Александра Гляделова «Карусель», созданный в 2019 году. Это серия из 29 документальных фото, сделанных в детских интернатах, местах лишения свободы и тюремных больницах, в зоне боевых действий. «Александр Гляделов делает фотографии в зонах, находящихся в маргинальном социуме, на темы, которые отвергаются системой и обществом как неудобные. Язык документа он превращает в художественный язык. Это документы, которые чрезвычайно точно свидетельствуют о нашем времени», - рассказала членкиня Комитета Влада Ралко. Она отмечает, что в этой номинации было много сильных кандидатов и очень трудно выбрать победителя.

В номинации «Публицистика, журналистика» лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой «Девушки срезают волосы». Это воспоминания 25 женщин-участниц российско-украинской войны, воевавших составе Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.

«Это невероятно интересная книжка и с точки зрения качественной журналистской работы как интервьюера, и документальной фотографии. Эта работа очень ценна тем, что делает видимым невидимое. Долгое время работа женщин в зоне АТО/ООС оставалась невидимой - они не имели права занимать боевые должности, пока Минобороны не дало такую ​​возможность. Работа Евгении подобных приводит фокус на эти истории - как оформлена поваром женщина успешно работает разведчицей, «начальница бани» - снайперка», - рассказала Ирина Славинская, членкиня Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко

По состоянию на сентябрь 2019 года, в Вооруженных силах служили более 27 000 женщин-военнослужащих. Статус участника боевых действий получили почти 10 000 женщин, государственными наградами были отмечены 166.

В номинации «Театральное искусство» лауреатом стала опера-реквием "Иов" (IYOV), Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко, созданная в 2015 году. Спектакль сочетает черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, реквиема и черты постмодернистского театра, а музыка оперы - минимализм и авангард, неоклассицизм и рок. "IYOV" вошла в десятку лучших опер в мире по версии конкурса Music Theatre Now 2018 года.

Номинация «Киноискусство» осталась без победителей. «В финал вышло две картины - документальные ленты Тараса Томенко «Дом «Слово» и «Какофония Донбасса» Игоря Минаева. Эти работы очень важны ... но мы решили, что они не могли бы называться лауреатами Шевченковской премии», - отметила Римма Зюбина, членкиня Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко.