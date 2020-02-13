На КПВВ в Луганской и Донецкой областях пограничники будут искать больных

На КПВВ с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей усилили мероприятия направленные на недопущение распространения на территорию Украины коронавируса.

Как сообщает пресс-центр ООС, обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.

По результатам температурного скрининга нездоровые граждане будут направляться в учреждения здравоохранения.

Напоминаем, что в Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут стараться обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения.