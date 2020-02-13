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В Луганской области грунтовые воды подтопили 10 домов в селе Боровское 

Сегодня, 12:17 citynews.net.ua | Напечатать

 Главная причина подтопления — поднятие уровня грунтовых вод, что привело к воспроизведению ранее пропавших озер Боровенская, Красное, Аниськин и Знаменское.

Несмотря на принятые меры — повышение уровня дамбы 24–25 февраля спецтехникой КП «СКС» на озере Красное, в зоне подтопления находятся более 10 жилых домов села Боровское, в которых проживают около 20 человек.

Как сообщиет пресс-служба Северодонецкого горсовета, 26 февраля рабочая группа по преодолению последствий подтопления жилых домов на северной окраине поселка Боровское (улицы Киевская и Красная) во главе с и. о. городского головы Северодонецка Вячеславом Ткачуком непосредственно на месте рассматривала пути их решения.

И.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук считает что во всем виновато руководство села Боровское

«То, что на этой неделе произошло в поселке подтопления более десятка жилых домов, в три из которых невозможно попасть — это следствие слабой противопаводковой подготовки руководством поселка Боровское. Ранее такие мероприятия всегда были и всегда на это финансирование. И проводятся они заранее. Сегодня — это результат такой безответственности. Мы побывали на трех озерах. Первое, озеро Красное, прорвало и, как следствие, началось активное и сильное затопление части поселка. Мы 24 февраля направили туда экстренно спецтехнику и восстановили там дамбу» — заявил он.

 

Специалисты прошли по руслу, через которое поступала вода. На сегодня она отсутствует. И вода из озера Красное в поселок не поступает.

Сделали экскаватором дренаж, и вода самотеком поступает в озеро Боровенская. А тем временем в озере Аниськино прорвало дамбу шириной около метра, и из него вода поступает в поселок.

Для локализации этой проблемы сформирована рабочая группа по преодолению чрезвычайной ситуации, депутаты городского совета и генеральные директора коммунальных предприятий города.

Принято решение восстановить дамбу и продолжить ее повышение с целью предупреждения возможных прорывов в случае поднятия уровня воды в озере Аниськино. Реальным выходом из подобных чрезвычайных ситуаций является восстановление ирригационной системы с отводом воды в обход поселка в русла окружающих рек. Для этого нужен проект и финансирование. С учетом того, что все эти территории находятся на землях Попаснянского района и принадлежат к полномочиям Луганской облгосадминистрации, к ней готовят обращение. 

  

«Благодаря коммунальным службам, работающим в аварийном режиме, возможно получится ликвидировать последствия этого стихийного бедствия. Но это временное решение, которое устранит угрозу дальнейшего подтопление дворов и домов.

Но на будущее нужно комплексное решение этого вопроса», — отметил Вячеслав Ткачук.


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