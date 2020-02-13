Очередное заседание в Минске: Россия игнорирует призывы к прекращению огня и открытие новых КПВВВ в Луганской области

Трехсторонняя контактная группа продолжает работу над реализацией договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Об этом сообщила по итогам очередной встречи в Минске Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы.

Украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста.

Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 стала попытка НЗФ Орлоя устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение достигнутых в Париже договоренностей лидеров стран Нормандской четверки.

Системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Возвращение неподконтрольной Украины части Донбасса к мирной жизни должно начаться после выполнения блока безопасности Минских соглашений.

«Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей безопасности Минских договоренностей, существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинской-российской границей», — отметил Леонид Кучма.

В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых российскими террористами в заложниках украинских граждан. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону.