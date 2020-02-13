Дети из прифронтовых городов Донбасса получат стипендию от Кабмина

Дети из прифронтовых городов Донбасса получат стипендию от КабминаСегодня, 10:33
Кабинет министров на очередном заседании 26 февраля 2020 принял решение о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального перед высшими образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.
По словам Юлии Соколовской, постановление Кабинета Министров Украины также регулирует вопросы:
продолжение выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
порядке выплаты социальной стипендии студентам первого курса обучения и студентам, которые имеют академическую задолженность.
«Принятие акта позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий», — пояснила министр.
Социальная стипендия выплачивается:
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
- шахтерам и их детям;
- участникам Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;
- детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I–III группы;
- детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица;
- лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;
- лицам, которые получают помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
Размер социальной стипендии составляет:
- для студентов учреждений профессионального перед высшими образования — 890 гривен;
- для студентов высших учебных заведений — 1180 гривен;
- для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, — 2360 гривен.