Дети из прифронтовых городов Донбасса получат стипендию от Кабмина

Кабинет министров на очередном заседании 26 февраля 2020 принял решение о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального перед высшими образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По словам Юлии Соколовской, постановление Кабинета Министров Украины также регулирует вопросы:

продолжение выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;

порядке выплаты социальной стипендии студентам первого курса обучения и студентам, которые имеют академическую задолженность.

«Принятие акта позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий», — пояснила министр.





Социальная стипендия выплачивается:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтерам и их детям;

участникам Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;

детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I–III группы;

детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица;

лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;

лицам, которые получают помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Размер социальной стипендии составляет: