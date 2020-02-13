В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое, Орехово и Новотошковское

26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Российские террористы вели обстрел позиций ВСУ из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли Орехово - из 120-мм миномета - 4 мины, со станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов;

В районе населенного пункт Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В Донецкой области было зафиксировано семь обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

два раза рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевую травму.