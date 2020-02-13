Центр Разумкова опубликовал данные опроса про войну с Россией, Крыме и Донбассе

Центр Разумкова опубликовал данные опроса про войну с Россией, Крыме и ДонбассеВчера, 17:14
44% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% - война между Россией и США, и 6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Говоря о политическом будущем территорий «ДНР» и «ЛНР», большинство граждан Украины (54%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.
Якщо говорити про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», якому варіанту Ви б наддали перевагу?
|
Щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше
|
54,2
|
Щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва
|
13,0
|
Щоб ці території утворили автономію у складі України
|
5,8
|
Щоб ці території відділилися від України і стали незалежними державами
|
5,3
|
Щоб ці території відділилися від України і увійшли до складу Російської Федерації
|
3,4
|
Інше
|
5,3
|
Важко відповісти
|
12,9
Установления мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделения территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают - 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыму российской территории в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).
Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%).
Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают - 14,5%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают - 20%), предоставления русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают - 31%), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 26%).
Які кроки для встановлення миру на Донбасі Ви підтримали б?
|
|
Так
|
Ні
|
Важко відповісти
|
Надання і закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької та Луганської областей
|
20,7
|
62,1
|
17,1
|
Налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з «ДНР» і «ЛНР»
|
34,6
|
47,6
|
17,9
|
Введення в Україні федеративного устрою
|
11,1
|
68,1
|
20,8
|
Надання російській мові статусу другої державної
|
30,8
|
53,9
|
15,4
|
Амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі
|
14,5
|
63,4
|
22,0
|
Відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України
|
25,6
|
54,1
|
20,2
|
Відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС
|
19,9
|
60,4
|
19,7
|
Започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом «ДНР» і «ЛНР»
|
41,0
|
40,4
|
18,6
|
Припинення фінансування територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» (виплату пенсій, зарплат тощо)
|
35,7
|
40,8
|
23,6
|
Визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу
|
10,1
|
70,4
|
19,5
|
Відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» від України
|
13,2
|
65,5
|
21,3
|
Відновлення військовою силою контролю України над територіями «ДНР» і «ЛНР»
|
20,1
|
55,7
|
24,2
48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают - 35%). Вместе с тем, относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР» (выплату пенсий, зарплат и т.д.) (поддерживают - 36%). Противоречивой является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР» - доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.