Центр Разумкова опубликовал данные опроса про войну с Россией, Крыме и Донбассе

44% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% - война между Россией и США, и 6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Говоря о политическом будущем территорий «ДНР» и «ЛНР», большинство граждан Украины (54%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Якщо говорити про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», якому варіанту Ви б наддали перевагу?

Щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше 54,2 Щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва 13,0 Щоб ці території утворили автономію у складі України 5,8 Щоб ці території відділилися від України і стали незалежними державами 5,3 Щоб ці території відділилися від України і увійшли до складу Російської Федерації 3,4 Інше 5,3 Важко відповісти 12,9

Установления мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделения территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают - 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыму российской территории в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%).

Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают - 14,5%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают - 20%), предоставления русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают - 31%), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 26%).

Які кроки для встановлення миру на Донбасі Ви підтримали б?



Так Ні Важко відповісти Надання і закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької та Луганської областей 20,7 62,1 17,1 Налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з «ДНР» і «ЛНР» 34,6 47,6 17,9 Введення в Україні федеративного устрою 11,1 68,1 20,8 Надання російській мові статусу другої державної 30,8 53,9 15,4 Амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі 14,5 63,4 22,0 Відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України 25,6 54,1 20,2 Відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС 19,9 60,4 19,7 Започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом «ДНР» і «ЛНР» 41,0 40,4 18,6 Припинення фінансування територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» (виплату пенсій, зарплат тощо) 35,7 40,8 23,6 Визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу 10,1 70,4 19,5 Відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» від України 13,2 65,5 21,3 Відновлення військовою силою контролю України над територіями «ДНР» і «ЛНР» 20,1 55,7 24,2

48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают - 35%). Вместе с тем, относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР» (выплату пенсий, зарплат и т.д.) (поддерживают - 36%). Противоречивой является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР» - доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.