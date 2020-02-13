Российские террористы возобновили обстрелы из жилых районов на оккупированных территориях Луганска и Донецка

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их личное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям.

При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался военнослужащий 1 АК.

Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил.