В Луганской области СБУ обнаружила тайник со снарядами и противотанковыми минами весом 42 кг тротила

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с арсеналом оружия и боеприпасов.

Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, пять гранат РГД-5 и почти 2500 патронов различного калибра. Также по периметру схрон выявлено шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила.

Из-за опасности детонирования мин, они были обезврежены на месте.

Устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения.

Помощь в выявлении и обезвреживанию арсенала проводились во взаимодействии с пиротехническими подразделениями ДСНС.