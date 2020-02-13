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В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из минометов

Сегодня, 09:52 citynews.net.ua | Напечатать


Изображение: hromadske.ua

25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из 120 мм минометов. Сам поселок Катериновка находится в нескольких километрах от Попасной в зоне разведения сил для обеспечения безопасности проезда к неработающему КПВВ «Золотое».

В Донецкой области четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

  • рядом с Талаковкой — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;
  • недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Новомихайловки — со станкового противотанкового гранатомета — 10 выстрелов;
  • рядом с Красногоровкой — с миномета калибра 120 мм — 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.


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