В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из минометов

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25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из 120 мм минометов. Сам поселок Катериновка находится в нескольких километрах от Попасной в зоне разведения сил для обеспечения безопасности проезда к неработающему КПВВ «Золотое».

В Донецкой области четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Талаковкой — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;

недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки — со станкового противотанкового гранатомета — 10 выстрелов;

рядом с Красногоровкой — с миномета калибра 120 мм — 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.