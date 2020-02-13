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Полиция открыла уголовное производство за слова продюсера телеканала 1+1 об украинском языке

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция открыла уголовное производство из-за слов продюсера 1+1 Елены Еремеевой об украинском языке. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев, прикрепив копию письма от Нацполиции. 

Еремеева заявляла, что «мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», а позже утверждала, что ее слова были вырваны из контекста.

«Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, заведено. Следим за результатами расследования», — написал нардеп. 

 

Дело открыто по факту ч.1 ст. 161 уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).


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