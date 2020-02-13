Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 3 золотые награды на чемпионате Украины

С 15 по 18 февраля в городе Бровары состоялся кубок Украины 2020 по плаванию в ластах.

В соревнованиях, где принимали участие лучшие спортсмены Украины, Луганскую область представляли трое ведущих спортсменов северодонецкой специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы водных видов спорта «Садко».

Так, мастер спорта Украины международного класса Денис Левин завоевал два золота на дистанции 50 м ныряние и в эстафете 4 * 50 м, а также стал вторым на дистанции 50 м плавание в ластах.

Мастер спорта Украины Екатерина Сторчевой стала чемпионкой на дистанции 400 м плавание с аквалангом и завоевала серебро на дистанции 100 м плавание с аквалангом.

Мастер спорта Украины Дмитрий Серебряков стал вторым на дистанциях 400 м и 800 м плавание в ластах, а также стал обладателем бронзовой награды на дистанции 1500 м плавание в ластах.

Подготовили наших спортсменов: Александр Золотов и Татьяна Полчанова.