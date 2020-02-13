В Лисичанском горсовете готовятся к очередному отключению воды

24 февраля в Лисичанском городском совете состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Главный вопрос повестки дня заседания комиссии касалось отключения всех объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал» от электроэнергии с 9.00 26 февраля 2020.

Директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Сергей Лозиченко сообщил, что согласно письму, полученному 3 февраля от ООО «Луганское энергетическое объединение», предприятие намерено обесточить все объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал», что приведет к невозможности осуществления водоснабжения и водоотведения в городах Лисичанск , Новодружеск, Приволье.

Комментируя ситуацию городской голова Сергей Шилин отметил, что сейчас Лисичанскводоканал имеет договор с поставщиком электроэнергии ООО «Энсол Украина» и выполняет все обязательства по уплате текущих расчетов, а компания ООО «ЛЭО» пытается получить долги за прошлые годы, на что нет договоренностей между предприятиями.

По результатам доклада и с учетом обсуждения, члены комиссии приняли ряд решений. Так, ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали выполнять требования действующего законодательства Украины относительно бесперебойного электроснабжения на объекты водоснабжения, особенно в период отопительного сезона; договоренности, достигнутые во время переговоров с руководством ЛОГА и решение региональной комиссии ТЕБтаНС.

Руководителю КП «Лисичансктеплосеть» поручили уменьшить мощность котельных до технологического минимума на время отключения водоснабжения, начальникам отдела образования и отдела культуры городского совета в случае длительного отсутствия водоснабжения - внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае невозможности - приостановить функционирование вышеуказанных заведений .

В связи с отключением электроэнергии и при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации членами комиссии было решено от имени городского совета направить письма руководству государства, области и силовых структур, а исполкому горсовета - рекомендовать выделить из местного материального резерва ГСМ для подвоза воды на случай отключения, Управлению по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ и ЛКСП «Лисичанскводоканал» - составить графики подвоза питьевой и технической воды населению.