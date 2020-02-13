На границе с Венгрией начали проверять температуру въезжающим в Украину

На границе с Венгрией в пункте пропуска «Тиса» начали проводить температурный скрининг людей, которые едут в Украину в связи с распространением коронавируса в Италии.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, пункты пропуска обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и средствами защиты.

Граница с Венгрией является крупнейшим направлением въезда украинских граждан и граждан Италии в Украину. Через него выполняются нерегулярные рейсы в Италию — около 500 микроавтобусов в неделю.

В дальнейшем такой же режим будет вводиться и в других пунктах пропуска.

Кроме того, обязательная температурная проверка пассажиров из Италии также начата в международных аэропортах «Борисполь» и «Киев».