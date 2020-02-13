Сегодня украинским горнякам расскажут о планах закрытия шахт - трансляция

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель высказал мнение, что дети шахтеров должны искать себя в другой сфере деятельности, чем родители, ведь добыча угля должна со временем уйти в прошлое.

Также в планах правительства закрытие шахт и перепрофилирование работников горнодобывающей промышленности на новые специальности.

Сегодня представители правительства на сегодняшней встрече с шахтерами будут обсуждать вопрос о рентабельности добычи угля в Украине. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время выступления на Украинском энергетическом форуме.

«В 11:00 у нас большая встреча с шахтерами, их 30 тысяч только на государственных шахтах. Гораздо больше их в частном секторе…», — сказал Оржель.

«Надо быть откровенными. Через час мне надо будет говорить еще труднее и еще откровеннее с людьми, которые работают очень тяжелым трудом шахтера, говорить, что нерентабельно это производство. Говорить, что с той ценой, которая будет летом на газ, нам проще сжигать газ, чем добывать уголь», — добавил министр.



