Рейтинг Зеленского упал в 2 раза но все еще высокий

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных. Такие данные приведены в результате социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля .

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

15% намерены голосовать за Юрия Бойко, 13,5% - Петра Порошенко, 10% - за Юлию Тимошенко.

Деятельность фракции Партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%.

Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.

Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп.

Так, доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции Партии «Европейская солидарность», по сравнению с сентябрем 2019 выросла с 58,5% до 70%, фракции Партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - с 54% до 65%, фракции партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»- с 44% до 62%, фракции партии «Голос»- с 35% до 56%, депутатской группы «За майбутнє»- с 28% до 41,5%.

В феврале 2020 президенту Зеленскому доверяли 51,5%, не доверяли - 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленского был самым высоким в сентябре 2019 - тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли - только 13,5%.



Также в феврале значительно снизилась доля тех, кто считает, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов (37% против 54,5% в сентябре 2019), и значительно возросло количество украинсцев, считающих что действия президента направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения (41% против 24,5% в сентябре).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.