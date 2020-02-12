С 1 марта КПВВ в Станице Луганской меняет режим работы

С 1 марта КПВВ «Станица Луганская» переходит на весенний график работы.

Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 переходят на график весеннего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Также меняют режим работы и КПВВ со стороны оккупированных районов Луганской и Донецкой областей - российские террористы издали соответствующий приказ.