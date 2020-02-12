» » «Мюнхенский мирный план» для Украины не сработает. Заявление Украинского Хельсинского союза по правам человека

«Мюнхенский мирный план» для Украины не сработает. Заявление Украинского Хельсинского союза по правам человека

Сегодня, 14:38 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с широким резонансом вокруг заявления «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона», распространенной 14 февраля 2020 в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, и эскалацией боевых действий вблизи линии разграничения в Донбассе 18 февраля, УХСПЧ считает необходимым выразить свою позицию по предложенному плану урегулирования вооруженного конфликта.

Отдельные рекомендации, опубликованные в плане, заслуживают внимания и действительно могут принести пользу в целях преодоления последствий вооруженного конфликта. Здесь прежде всего речь идет о необходимости сотрудничества в вопросах поиска и идентификации пропавших без вести лиц, разминирования.

Зато ряд предложений принципиально неприемлемы, поскольку является результатом манипулятивных интерпретаций источников возникновения вооруженного конфликта и соответствующих механизмов направленных на его деэскалацию:

Подмена понятий

Вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией обозначается «Конфликт в и вокруг Украины». Обтекаемость такой формулировки исключает необходимость вывода Российской Федерацией войск с территории Украины как одно из условий для восстановления суверенитета над временно оккупированными территориями и замалчивается авторами плана.

Также остается без внимания необходимость обеспечения Российской Федерацией гарантий основных прав и свобод человека на оккупированных территориях, привлечения к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности во времени вооруженного конфликта.

Однако, именно такая трактовка противоречит тому, что Российская Федерация в нарушение норм и принципов международного права осуществила акт агрессии против Украины и с помощью вооруженных, специальных и иррегулярных вооруженных формирований оккупировала Автономную Республику Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Резолюции международных организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЕС, в оценке вооруженного конфликта в Украине пользуются предельно четкой терминологии «оккупация», «война России против Украины».

Санкционная политика в отношении Российской Федерации

Ослабление санкционной политики (персональные, экономические и секторальные санкции) надо рассматривать исключительно через призму прогресса в процессе имплементации положений Минских соглашений, стороной которых, согласно резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 [3], выступает Российская Федерация. Других вариантов для пересмотра режима санкций, или каких-либо компромиссов на этой почве, не существует.

Новый диалог о безопасности

На данном этапе ключевой задачей международного сообщества в обеспечении безопасности вопросов является восстановление международного правопорядка через выполнение фундаментальных международно-правовых актов (Устав ООН 1945, Заключительный акт СБСЕ 1975 г.), которые гарантируют территориальную целостность и нерушимость границ, а также обеспечение условий для применения сторонами вооруженного конфликта надлежащего правового режима — правил и обычаев ведения войны, Женевских конвенций 1949 и дополнительных протоколов к ним.

В рамках действующего международного права достаточно механизмов для реагирования на подобные ситуации, а следовательно инициатива по созданию новых является ничем иным как попыткой делегитимизировать международные соглашения, которые призваны обеспечить безопасность.
Пост-конфликтное урегулирование в Украине должно по меньшей мере основываться на безусловном восстановлении ее территориальной целостности в рамках международно признанных границ. В этом интересы Украины и международного сообщества не могут не совпадать.


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«Мюнхенский мирный план» для Украины не сработает. Заявление Украинского Хельсинского союза по правам человека » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня