В МОЗ Украины рассказали о распространении коронавирусной инфекции COVID-19

По состоянию на 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 — летальные. Выздоровели уже 23232 человек.

81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая — Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде «Киев-Москва» гражданки КНР (далее — КНР) с симптомами острого респираторного заболевания.

Согласно проведенной верификации полученной информаци специалистами отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП Центра установлено, что согласно данным эпиданамнеза заболевшей гражданки КНР известно, в период с 16 по 20 февраля она участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице «Украина» г. Киева. Жалоб на состояние здоровья не выдвигала.

С 20 на 21 февраля, ночью в рамках санитарно-карантинного контроля у нее было выявлено повышение температуры тела до 38,1 градусов С, госпитализирована в Брянске областную инфекционную больницу, на территории Российской Федерации.

По состоянию на 15 час. 21 февраля самочувствие нормальное, результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные. Из числа контактных лиц по вагону, также в инфекционную больницу госпитализированы 5 граждан Украины (2 человека и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следования.

Международные мероприятия:

Согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2.

Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 является летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Например, при температуре охлаждения (4° C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов. Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы, пожалуй, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачи через продукты питания.

В частности, коронавирусы является термолабильными, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70 ° C). Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

SARS-CoV и MERS-CoV подвержены наиболее применяемых протоколов очистки и дезинфекции, и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому.

Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию «клинически диагностирован». Теперь останутся только две классификации: «подозреваемые» и «подтвержденные» для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

Рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на COVID-19:

Работники с симптомами острых респираторных заболеваний должны сообщить своему руководителю и оставаться дома.

Если на работу вышел человек с острым респираторным заболеванием, его следует отделить от других работников и немедленно направить домой.

Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.

Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Жителям Украины для профилактики гриппа и короновиуса следует соблюдать стандартные рекомендации: