Сегодня утром на КПВВ «Марьинка» умер человек

Сегодня утром на КПВВ «Марьинка» в Донецкой области умер человек.

Как сообщают с места события мониторы БФ «Право на защиту» Екатерина Рачинский и Марина Кравчина, 80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи (PUI) Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь.

Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на все усилия медиков спасти мужчину не удалось.

В 11:40 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.