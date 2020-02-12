Российские террористы обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии

24 февраля, около полуночи, обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась.

Российские оккупационные войска обстреляли Станицу Луганскую из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов в район железнодорожной станции Кондрашевская Новая.

Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет «свое празднование» именно 23 февраля.

Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

В штабе ООС заявили, что силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск.