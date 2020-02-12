В Донецкой области организатора псевдореферендума приговорили к 5 годам заключения

В Донецкой области до 5 лет лишения свободы осудили организатора псевдореферендума по «самостоятельности «ДНР».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, кассационным уголовным судом Верховного Суда поддержана обоснованная правовая позиция прокуратуры Донецкой области и жительницу города Краматорска осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) к реальному лишению свободы.

Судом установлено, что в мае 2014 года глава так называемой «участковой избирательной комиссии», расположенной на территории города Краматорска, организовала работу по проведению незаконного референдума о признании самостоятельности «ДНР».

В декабре 2018 года Краматорским городским судом данное лицо признано виновным в совершении преступления и приговорено к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Считая приговор слишком мягким, прокуратурой подана апелляционная жалоба, которую Донецким апелляционным судом удовлетворено и лицу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Сейчас кассационную жалобу, внесенную стороной защиты, оставлено без удовлетворения, а приговоры — без изменений.